Je účelom kresťanstva segregovať spoločnosť?

Národná rada nedávno odmietla zobrať na vedomie správu verejnej ochrankyne práv. Konzervatívna časť našich zákonodarcov sa zrejme domnieva, že dôstojný život si nezaslúžia všetci, ale iba určité skupiny ľudí.

Mnohým z tých, ktorí samých seba označujú ako kresťanov, príde poburujúce hovoriť o spoločných konzervatívno-liberálnych hodnotách. Dá sa vôbec spájať liberálov s nejakými hodnotami ? Nie je liberalizmus iba hnutie, ktoré túži legalizovať drogy a zamoriť Slovensko utečencami? Mnohí by boli prekvapení takým banálnym faktom, že liberalizmus spočíva v rešpektovaní protikladov. Dovolím si tvrdiť, že tolerancia je základným pilierom liberalizmu.

Liberalizmus nemá spísané žiadne desatoro ani manifest, v ktorom by boli vymenované pravidlá, ktorých dodržiavaním a uctievaním sa stanete najlepším a najväčším liberálom. Každý môže mať rozdielne hodnoty a vyznávať rozdielne náboženstvo (nie, liberálmi nie sú iba ateisti). Dôležité je však to, že títo ľudia nechcú vnucovať svoje ideológie celej spoločnosti. Chcú, aby bol každý relevantný názor rešpektovaný. Pre zastávanie tézy, že je možné ľudí rešpektovať a prijímať v ich rozmanitosti, si vyslúžili pomenovanie slniečkári.

Ale nie je to isté aj cieľom kresťanstva? Verím v to, že väčšina kresťanov vníma Boha ako najvyššie dobro, a snažia sa mu pripodobniť konaním dobra. Verím v to, že väčšina kresťanov nevníma vieru ako prostriedok na manipuláciu verejnej mienky, alebo ako štít, za ktorý môžu ukryť svoje extrémistické názory. Verím, že úlohou viery nie je segregovať spoločnosť. Verím, že základné premisy viery spočívajú v snahe pomáhať skupinám, ktoré väčšina odsúdila na základe ich rasy, orientácie alebo práceneschopnosti na okraj spoločnosti. A to je jedna z vecí, ktoré majú kresťania a liberáli spoločné.

Hájiť práva každého, komu je ukrivdené nie je súčasťou konzervatívnej alebo liberálnej ideológie. Je to povinnosť slušnej spoločnosti a slušného štátu. Tieto ľudské hodnoty prekračujú akúkoľvek ideológiu, a nemali by sa vzťahovať iba k vybraným ľuďom, alebo skupinám. Nárok na dôstojný život by mal mať každý, bez ohľadu na jeho spoločenský status. Pani Patakyová v národnej rade tlmočila sťažnosti tých, ktorí majú pocit, že sú ich základné práva porušované alebo že sú im odopierané. A hoci to národná rada odmietla zobrať na vedomie, my by sme to nemali ignorovať.